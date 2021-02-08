Sevgililer Günü'nde yasak var mı? 14 Şubat Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 Şubat ayına girmemizle birlikte özel günler arasında yer alan 14 Şubat Sevgililer Günü için araştırmalar başladı. Sevgilisi için hazırlıklara başlayan kişiler, hem hediye hem de mesaj içerikleri hakkında internet üzerinden fikir alıyor. Aynı zamanda o gün sevgilisini yüz yüze görmek, dışarı da plan yapmak isteyenler ise Sevgililer Günü'nde yasak var mı arayışı gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu yasakları Sevgililer Günü'nü nasıl etkileyecek? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı genelge...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YASAK VAR MI?

Koronavirüs salgınını önleme amaçlı uygulanan hafta sonu yasakları 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsıyor. 14 Şubat Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SİPARİŞ VERİLİR Mİ?

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,

13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.