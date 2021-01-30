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30.01.2021 - 16:02 | | DHA

Sevgilini göremedi, tramvay hattına girdi! Seferler durdu

Konya'da cezaevindeki sevilisini Ramazan H.’yi göremediğini iddia eden Berçe A. tramvay hattına girdi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen genç kız, hattan çıkarılıp gözaltına alındı.

Sevgilini göremedi, tramvay hattına girdi! Seferler durdu

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berçe A., uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.’yi göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi.

Berçe A.'yı görenler, polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu.Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Berçe A., raylardan çıkarılarak gözaltına alındı.

Sevgilini göremedi, tramvay hattına girdi Seferler durdu

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