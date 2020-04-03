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03.04.2020 - 16:52 | | DHA

Sevgilisi Corona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

Antalya Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar iddiaya göre Almanya’ya çalışmaya giden sevgilisinin corona virüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Sevgilisi Corona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

Antalya Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar (35), 4’üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar’ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, corona virüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

Sevgilisi Corona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

Della Miles, Türkiye'ye övgüler yağdırdıABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmuştu. Miles, "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. Kampanyayı sonuna kadar destekliyorum" dedi.
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