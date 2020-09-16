Sevgilisi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼resiye iÅŸkence edildi

Edinilen bilgiye gÃ¶re, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda Gaziantep E Tipi KapalÄ± Cezaevine giren Dilber ArgÄ±n (37), yaklaÅŸÄ±k 4 ay sonra ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle gittiÄŸi Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayaÄŸÄ±ndaki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle hastaneye gelen M.A.K. ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Cezaevinde bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Dilber ArgÄ±n 7 ay boyunca M.A.K ile mektuplaÅŸtÄ±. Pandemi sÃ¼reci Ã¶ncesinde ise Dilber ArgÄ±n, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbul'a dÃ¶nen Dilber ArgÄ±n, burada sosyal medya hesabÄ±ndan kendisini bulan M.A.K. ile tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

M.A.K.'nÄ±n daveti Ã¼zerine, 10 yaÅŸÄ±nda ve 8 yaÅŸÄ±ndaki 2 Ã§ocuÄŸunu yuvaya yerleÅŸtiren Dilber ArgÄ±n, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. M.A.K., 4 gÃ¼n sonra ailesinin kendisini terk etmesi Ã¼zerine Dilber ArgÄ±n'Ä± evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki metruk bir binaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada uyuÅŸturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yÄ± kurtaran Dilber ArgÄ±n, bir gÃ¼n sonra kurtardÄ±ÄŸÄ± ve sevdiÄŸi kiÅŸi olan M.A.K. ile metruk binanÄ±n bahÃ§esinde oturup sohbet etti. M.A.K., kolundan tutarak iÃ§eriye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ArgÄ±n'a geÃ§miÅŸi ile ilgili olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi konularÄ± anlatmaya baÅŸladÄ±. BulunduklarÄ± evde GÃ¼lÅŸah isimli bir kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen M.A.K., daha sonra Dilber ArgÄ±n'a onu da Ã¶ldÃ¼receÄŸini, kurtuluÅŸunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek tehdit etti.

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YAKLAÅžIK 7 SAAT Ä°ÅžKENCE GÃ–RDÃœ

Tehdit konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan M.A.K., tÃ¼m Ã§abalarÄ±na ve yalvarmalarÄ±na raÄŸmen Dilber ArgÄ±n'Ä±n elini, ayaÄŸÄ±nÄ± ve aÄŸzÄ±nÄ± baÄŸladÄ±. M.A.K. tekme ve yumruklarla darbederek boynuna bÄ±Ã§ak dayadÄ±ÄŸÄ± ArgÄ±n'Ä±n kafasÄ±nda 4 ÅŸiÅŸe kÄ±rdÄ±. M.A.K., kimi zaman ise Dilber ArgÄ±n'Ä±n saÃ§larÄ±ndan tutup, kafasÄ±nÄ± duvarlara Ã§arptÄ±. 7 saat boyunca iÅŸkence gÃ¶ren ve tecavÃ¼z edilen Dilber ArgÄ±n, saatler sonra ise iÅŸkencelere dayanamayarak bayÄ±ldÄ±. ArgÄ±n'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ zanneden M.A.K. kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±rken, bir sÃ¼re sonra kendine gelen kadÄ±n, yaralarÄ±na ve Ã§ektiÄŸi acÄ±ya raÄŸmen sÃ¼rÃ¼nerek Ã¶nce evden, sonra da evin bahÃ§esinden Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Yoldan geÃ§enlerden yardÄ±m istemesi Ã¼zerine ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Dilber ArgÄ±n'Ä±n kafasÄ±nda, gÃ¶ÄŸsÃ¼nde Ã§atlaklar, Ã§ok sayÄ±da kesik ve morarma tespit edildi.

KafasÄ±nÄ±n ve vÃ¼cudunun birÃ§ok bÃ¶lgesinin ÅŸiddetli ÅŸekilde aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dilber ArgÄ±n, M.A.K.'nÄ±n kendisinin elbiselerini, telefonunu, parasÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n resimleri, cezaevi ile ilgili evraklarÄ± ve kartlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± cÃ¼zdanÄ±nÄ± alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°brahim Polis Merkezi ve Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi'ne mÃ¼racaat eden Dilber ArgÄ±n, "Ben kendisini Ã§ok seviyordum. Daha Ã¶nce de geldim kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. Tekrar Ä°stanbul'a ailemin yanÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼m. Ama gÃ¶zlerim ondan baÅŸka bir ÅŸey gÃ¶rmÃ¼yordu. DayanamadÄ±m, Gaziantep'e geri geldim. Bir gÃ¼n Ã¶ncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardÄ±m. Kurtarmama kÄ±zdÄ± herhalde, Ã¶nce beni Ã¶ldÃ¼rmeyi sonra da kendisini Ã¶ldÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ herhalde. Ã–nce beni kendilerine ait metruk bir binaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. BuranÄ±n bahÃ§esinde bir sÃ¼re konuÅŸtuk. Sonra ise bana hayali bir ÅŸeyler anlatmaya baÅŸladÄ±. Burada GÃ¼lÅŸah isimli bir kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, beni de Ã¶ldÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi. KurtuluÅŸumun olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben kendisine yalvardÄ±m yakardÄ±m. ÅžiÅŸe ile kafama vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, direndim ama 4 ÅŸiÅŸe kÄ±rdÄ±. BoÄŸazÄ±ma bÄ±Ã§ak dayadÄ±, rahat durmamamÄ± istedi. tekmeyle gÃ¶ÄŸsÃ¼me vurdu, yumrukla darp etti, saÃ§Ä±mdan tutup, kafamÄ± duvarlara vurdurdu. YÃ¼zÃ¼mde 2 ÅŸiÅŸe kÄ±rdÄ±, bayÄ±lÄ±nca bir sÃ¼re sonra tekrar kendime geldim, tecavÃ¼z ediyordu. Tekrar bayÄ±ldÄ±m, bayÄ±lÄ±nca ÅŸiÅŸe parÃ§asÄ±yla yÃ¼zÃ¼me Ã§izikler atmÄ±ÅŸ. Tekrar kendime geldiÄŸimde zindan gibiydi, her yer karanlÄ±ktÄ±. Evden sÃ¼rÃ¼nerek emekleyerek Ã§Ä±ktÄ±m. YardÄ±m istedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BANA YAPTIKLARINI KÄ°MSEYE YAPAMASIN"

Kendisine yapÄ±lanÄ±n kimseye yapÄ±lmamasÄ± iÃ§in emniyet gÃ¼Ã§lerinden yardÄ±m isteyen ArgÄ±n, "Psikolojim bozuldu, sÃ¼rekli rÃ¼yalarÄ±ma giriyor o ev. YaÅŸadÄ±klarÄ±m, gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nden gitmiyor. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ durumdayÄ±m. Bana yapÄ±lanlarÄ± baÅŸkasÄ±na yapamasÄ±n. LÃ¼tfen emniyet gÃ¼Ã§lerinden onun bulmalarÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

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Ä°STANBUL'A DÃ–NEBÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N YARDIM Ä°STÄ°YOR

ParasÄ±nÄ±n da alÄ±nmasÄ± nedeniyle evine dÃ¶necek parasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dilber ArgÄ±n, "CÃ¼zdanÄ±mla birlikte her ÅŸeyimi aldÄ±. Ä°Ã§erisinde bin 500 TL param vardÄ± o da gitti. Åžimdi ne yapacaÄŸÄ±m eve nasÄ±l dÃ¶neceÄŸim bilemiyorum. Bana sahip Ã§Ä±kÄ±lsÄ±n" diye konuÅŸtu.