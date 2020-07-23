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23.07.2020 - 09:08 | | İHA

Sevgilisine sinirlenen kadın Uludağ'da kayboldu!

Bursa’da erkek arkadaşına sinirlenip Uludağ’a çıkan kadın ekipleri alarma geçirdi.

Olay, 00.30 sıralarında il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü üzerinde dağda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Öztürk sevgilisine sinirlenip dağa hava almaya çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan Öztürk, gece karanlığıyla birlikte yönünü kaybetti.

Bunun üzerine cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 1 saat sonra kadın, kendi çabalarıyla geldiği yolu bularak AFAD ekiplerinden yiyecek malzeme istedi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise ifadesini almak üzere Öztürk'ü emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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