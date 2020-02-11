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11.02.2020 - 12:58 | | DHA

Sevgilisini bacağından vurmuştu! O kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevgilisini bacağından vurmuştu! O kişi adliyeye sevk edildi

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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