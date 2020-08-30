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30.08.2020 - 09:17 |

Sevgilisini ‘Seni kocama söylerim benden ayrılma’ diye tehdit etti!

İstanbul’da garip bir olay meydana geldi. 4,5 yıllık sevgilisinin evli ve iki çocuk annesi olduğunu öğrenen genç adam, sevgilisinden ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen kadın ise ‘Seni kocama söylerim’ diye tehditler savurunca adam çareyi koruma kararı aldırmakta buldu.

Sevgilisini ‘Seni kocama söylerim benden ayrılma’ diye tehdit etti!

Sabah’tan deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, İstanbul'da garip bir olay meydana geldi. Kuaför olarak çalışan H.S. isimli adam, 4,5 yıldır G.B. isimli genç kadın ile birlikteydi. Genç kadını bekar olarak bilen adam, yıllar sonra evli olduğunu öğrendi. G.B.'nin bir de iki çocuk sahibi bir anne olduğunu öğrenen H.S., ilk iş aralarındaki birlikteliği sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen G.B., eski sevgilisini sürekli olarak rahatsız ediyordu.

'SENİ KOCAMA SÖYLERİM'

H.S.'nin iddiasına göre, G.B. isimli genç kadın 'Seni kocama söylerim, bana sarkıntılık yapıyor derim, benimle evlenmezsen kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit içerikli sözler söylemeye başladı. Bu durumdan rahatsız olmaya başlayan adamın sabrının son noktası ise genç kadının evinin camına taş artması oldu. Tehdit ve hareketlere daha fazla dayanamayan H.S., G.B. hakkında Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı talep etti.

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Mağdur adamın talebi üzerine mahkeme kararını verdi. G.B. isimli kadın eski sevgisine 2 ay süreyle yaklaşamayacak.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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