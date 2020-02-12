Sevgilisiyle bir oldu... 500 TL cinayet kaporası!

Muğla'nın Ula ilçesinde, mirası için eşi ve sevgilisinin tutuğu kiralık katil tarafından öldürülen Hasan Balaban'ın katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetteki en ilginç detay ise, eğer zanlılar yakayı ele vermeselerdi, kiralık katil paha biçilemez arazinin satışından sonra anlaştıkları 300 bin lirayı alacaktı. Şimdi ise cinayet öncesi aldığı 500 lira kapora için elini kana bulamış oldu.

Balaban'ın ölüm emrini eşi Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı'nın verdiğini, kendisinin de kiralık katil olarak Bekir Koyuncu'yu bulduğunu söyleyen Özgür K. cinayetin miras ve aşk cinayeti olduğunu ifade etti. Özgür K. daha önceden arkadaşı olduğu Akın Kulakçı ve Ebru Balaban'ın yanına gelerek kendisinden kiralık katil bulmasını istediklerini, bunun üzerine kendisinin de Bekir Koyuncu'yu önerdiğini ve anlaştıklarını belirtti. Özgür K'nin ifadesinin doğrultusunda kiralık katil Bekir Koyuncu, gözaltına alındı. Daha önceden gasp ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Koyuncu, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Bankaya olan borçları nedeniyle 300 bin lira karşılığında kiralık katil olmayı kabul ettiğini söyleyen Koyuncu, kapora olarak da azmettiricilerden 500 lira aldığını belirtti.

PUSU KURMUŞ



Koyuncu, ifadesinde cinayetten önce kurbanının evinin önünde keşif yaptığını, Ebru ve sevgilisi Akın'dan aldığı pompalı tüfekle 7 Şubat günü Hasan Balaban'ı evinin önüne giderek pusu kurduğunu kaydetti. Koyuncu'nun cinayeti itiraf etmesinin ardından Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı da İncirliova'da yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Balaban ile Kulakçı'nın suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilirken zanlılar olayın gerçekleştiği Muğla'ya gönderildi. Hasan Balaban'ın 3 milyon lira değerindeki arsası, teknesi, kafesi ve evinin olduğunu belirten yakınları, cinayetin miras için işlendiğini iddia etti. Balaban'ın bir süre önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a boşanma davası açtığı da öğrenildi.

3 DÖNÜMLÜK VE TURİZM BELGELİ



Balaban'ın ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtırken Yeni Asır paha biçilemez araziyi buldu. Balaban'ın turizm cenneti olan Akyaka'ya yakın 3 dönümlük turizm belgeli arazisinin 3 milyondan fazla ettiği söyleniyor. Yakınları bu araziyi satın almak için birçok kişinin talip olduğu ancak Hasan Balaban'ın satmak istemediğini söylediler.

"ONUN HAYALİ OTEL AÇMAKTI"



Hasan Balaban'ın, bir yakını cinayetin ardından eşinin çıkmasını çok şaşırmadıklarını belirterek, "Hasan Balaban'ın en büyük hayali adeta bir doğa harikası içinde bulunan 3 dönümlük arazisine bir apart otel açmaktı. Yaklaşık 9 aydır eşiyle ayrıydı. Eşi, boşanma davası açmıştı. O günden sonra Hasan içine kapanık biri oldu. Birkaç kez tehdit telefonları aldığını söyledi. Geçtiğimiz hafta da cinayete kurban gittiği haberini aldık" diye konuştu. (Yeniasır)