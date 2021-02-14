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14.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sevgiliye en iyi hediye ‘sarılmak’

Lüks şekerleme ve hediye sepeti tedarikçisi olan ‘Cartwright and Butler’ın İngiltere’de yaptığı bir araştırmada, koronavirüs salgını süresince gerçekleşen ilk 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en fazla arzu edilen hediyenin ‘sarılmak’ olduğu ortaya çıktı.

Sevgiliye en iyi hediye ‘sarılmak’

Araştırma için yapılan ankete katılan çiftlerin yaklaşık yüzde 93’ü Sevgililer Günü hediyesi olarak sadece birbirlerine sarılmayı istedi. Bu Sevgililer Günü’nde salgın nedeniyle sadece sarılmanın veya birlikte olabilmenin bir ‘hediye’ye dönüştüğü belirtildi.

Nasıl bastırırsınız?

Öte yandan ankete göre, salgına rağmen birlikte olabilen çiftlerin yaklaşık yüzde 58’i samimi bir yemek planladı, yüzde 36’sı dışarıdan yemek söylemeyi düşündü, yüzde 22’si ise eşleri veya sevgilileri için özel olarak bir yemek hazırlamayı tasarladı. Uzmanlar bu yıl pahalı hediyeler yerine birbirlerine ‘sarılmayı’ arzulayan ancak salgın koşulları nedeniyle bunu yapamayacak kişilerin, ılık banyo, rahatlatıcı müzik veya evcil hayvanlarla birlikte vakit geçirerek bu isteği bastırabileceğini söyledi. Uzmanlar, aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin sarılmanın dışında bu tarz etkinliklerle de ortaya çıktığını belirtti.

Aşıklar en çok bunları istiyor

1 - Sevdiğine sarılmak
2 - Baş başa yemek
3 - Birlikte zaman geçirmek
4 - ‘Seni seviyorum’ mesajı
5 - Çikolata
6 - Çiçek
7 - Birlikte film izlemek
8 - Mücevher
9 - Kıyafet
10 - Hediye kuponu

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