Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları (2021) - Sevgilinize gönderebileceğiniz etkileyici yılbaşı mesajları (Birbirinden romantik aşk mesajları...)

2020 deyim yerindeyse tam anlamıyla bir kabustu. Tedbirler, yasaklar, kısıtlamalar derken 2020'nin sonuna geldik. Yeni yıl ise umutlarıyla birlikte geliyor. 2021'den en çok istenen şey koronavirüsün bir an evvel son bulması... 2021'e girerken güzel temenniler ve iyi dilekler için binlerce yeni yıl mesajı atılacak. Sevgililer de birbirlerine aşk mesajlarını gönderecekler... Biz de sizlere kolaylık olması açısından 2021 için sevgiliye yeni yıl mesajlarını toparladık. İşte sevgilinize gönderebileceğiniz etkileyici ve birbirinden romantik aşk mesajları...

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılda yüzünden gülücükler, yüreğinden huzur, gözlerinden ışıltı eksik olmasın. Yeni yılda elinden elim, kalbinden kalbim, sesinden adım eksik olmasın. İyi ki varsın aşkım.

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2021 yılı sana yüreğin kadar büyük güzelliklerle gelsin… Birlikte nice yıllara aşkım.

Ben inanıyorum ki yeni yılda her şey çok daha güzel olacak aşkım. Seninle yine çok güzel anılar biriktireceğiz. Hep benimle kal, hep yanımda ol… Mutlu yıllar.

Bahar geldiğinde gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yıllar aşkım.

Biricik sevgilim… Birlikte kocaman bir aşkla gireceğimiz yeni yılda şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum sana… Seni her şeyden çok seviyorum.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinde hissedeceğin, hüzünlerini dostluklarınla silebileceğin, ümitlerini hiç bitiremeyeceğin sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl seninle olsun aşkım. Yeni yıl sana beklediğin güzelliklerle gelsin, yüzünden gülücüklerin hiçbir zaman eksilmesin… Mutlu yıllar.

Aşkın yeniden doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun belki yorgun ama yine de umutlu ve mutlu, her şeye rağmen sevgi dolu geçecek nice güzel yıllara! Seni çok seviyorum.

Yeni yılda melekler omzuna konup sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar seninle olsun aşkım. Sen her şeyin en güzelini hak edensin… Hayalini kurduğun ne varsa en kısa zamanda yanında belirsin. Mutlu yıllar sevgilim.

Birlikte geçirdiğimiz onca güzel anıyla, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik. Yeni yılda anılarımıza daha güzellerini eklemek istiyorum aşkım. Yine her zamanki gibi en büyük hayalim seni hiç olmadığın kadar mutlu edebilmek… Birlikte nice güzel yıllara…

Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamımızdan. Gelecek yılda sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en uzun sürelisi seninle olsun. İyi seneler.

Yıllar her şeyi değiştiriyor biz hep aynı kalalım. Nice seneler aşkım.

Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.

Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem.

Sen Allah’a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yıllara nice pekguzelsozler.com senelere güzel yıllara aşkım.

Yeni yıl olmuş olmamış farketmez sevgilim. Biz hiç eskimeyelim.

Sana mutlu seneler dilemiyorum, ben varken zaten mutlu olacaksın.

Yeni yıla senin tatlı busenle girmek gibisi yok. Hep yanımda ol, hep sev beni.

Yeni yıl, her şeyi yenilesin! Bir sen eskisi gibi kal bir tanem… Mutlu Senelere.

1 yıl daha geçmiş neyime, ömür verseler seninle bana yine yetmez hiç yetmez.

Dünya’nın en anlayışlı en tatlı en güzel Sevgilisine… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2021 yılı bize sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.

Kalbimi varlığını bana yeniden hissettiren ve bir ‘EVET’ ile hayatımızı birleştiren o gün, yaşadığım en güzel gündü. Hayatımda olduğun için teşekkür ederim sevgilim. Yeni yılımız kutlu olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapını çalması ve yeni yılda güzel gülümsemenin devam etmesi dileğiyle… Seni bu yıl da çok seveceğim!

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar AŞKIM.

Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle..

İnsan armağanını içten vermezse ne anlamı var! Her yeni yıl biz insanlara Allah’ın bir armağanıdır ama bu yıl benim en büyük armağanım sensin. Birlikte en mutlu yıllarımızı görmemiz, yeni yılın ise bize daha fazla aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle sevgilim… Seni çok seviyorum ve varlığın ile mutluluğu yaşıyorum.

Bana aşk nedir diye sorsalar seni anlatırım. Mutluluğu anlat deseler, sesini dinletirim. Olmazsa olmazın nedir deseler, sevdiğim derim ve dünyanın tüm güzelliklerine sen yoksan ben de yokum derim. Sen benim bir parçamsın, üstelik varlık sebebimsin sevdiğim. Hem bu yılı hem de gelecek yıllarımızı, birlikte çok daha güzel geçirmemizi diliyorum. Daha fazla aşkın bizi sarıp sarmalayacağı, birlikteliğimizin yüceleceği yılları, seninle sarmaş dolaş geçirmek istiyorum. Benim canım sevgilim iyi ki varsın ve yeni bir yıla iyi ki birlikte başlıyoruz.

Yeni bir yılı kucaklarken yağan pamuk gibi kar, tüm hataları siler ve karanlık günleri geride bırakır. Yeni ve bembeyaz bir geleceğe adım attığımız yılbaşında iyi ki yanımdasın sevgilim. Daha büyük kahkahalar, daha büyük mutluluklar ve daha güzel günlere uyanacağımız bir yıl temenni ediyorum. Seni öyle çok seviyorum ki, sevgimin bizi koruyacağına eminim. İyi ki yeni yılı benimle birlikte karşılıyorsun bir tanem…

Belki yanında olamıyorum ama yeni yıla girerken kalbimin seninle attığını bil istedim. Güzel gözlerinde kaybolmak, sesin ile büyülenmek ve nefesin ile ısınmak isterdim şimdi. Bu yılın ilk dakikalarını birlikte geçiremesek de, bu yılı birlikte doya doya yaşayacağız sevgilim. Daima yanında olacağımı bil. Birlikte güzel bir yıl geçirmemizi diliyorum. Seni seviyorum.

2020 yılı acısı ile tatlısı ile geride bırakırken seni ne kadar da çok sevdiğimi söylemek istedim. Aşkların en güzeli, iyi ki hayatımdasın. Seni bulmuş olmak benim en büyük şansım ve yeni yılın ilk dakikalarına girerken, seninle bir arada olmak en büyük mutluluğum. Bu yılın her bir gününün bize mutluluk, huzur ve de aşk getirmesini diliyorum. Nice güzel senelere…

Geçen senenin en güzel anları hep sendin, teşekkür ederim. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem, mutlu seneler.

Yeni yıl seni getirsin, gülüşünü, kokunu getirsin bana. Ondan ötesine eyvallah.

Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? 2021 sana mutluluklar getirsin aşkım. Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…

Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara gönlümün sultanı.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…

Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Birlikte varalım nice yıllara…

Dünya yeni bir başlangıç yaptığında, aşkımızı tekrar kutlayalım ve eğlence dolu bir yeni yıl geçirelim!

Birlikteliğimize bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla…

İyi ki varsın! Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum. Mutlu Yıllar..

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle…

Birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğunɑ sevdim seni…

Mutlu yıllar canım aşkım. Demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremediği için her zaman açık çay içen sevdiceğim, demlik başında geçecek daha nice yılların özlemi ile yeni yılın kutlu olsun.