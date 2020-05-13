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13.05.2020 - 21:19 | | AA

Sevindiren haberi Vali Yavuz açıkladı: Bugün vaka yok

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.

Sevindiren haberi Vali Yavuz açıkladı: Bugün vaka yok

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklarımıza belli saatler için izin verilmesine müteakip salgın tamamen bitmişçesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduk. Bu durum kazanımlarımızı ve fedakarlığımızı da anlamsızlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz."

İstanbul'da korkutan çatı yangınıAtaşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.
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