Şevki Sözen kimdir? Müge Anlı Şevki Hoca kaç yaşında?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Prof. Dr. Arif Verimli dün yaptığı paylaşım ile programdan ayrıldığını duyurdu. Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a teşekkürlerini ileten Arif Verimli, programda yer alan Şevki Sözen'e teşekkür etmemesi dikkatleri üzerine çekerken takipçisi tarafından sorulan 'Hocam siz Şevki Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi?' sorusuna 'Evet, teşekkür ederim' diyerek cevap vermesi üzerine Şevki Sözen ile ilgili aramalar arttı. Peki, Şevki Sözen kimdir?

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Şevki Sözen 1963 doğumlu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Hoca olarak yer alıyor. Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN Afganistan Kabil'de doğmuştur. Babası Prof. Dr. Hayri Sözen ise Makedonya İştip Kasabasında doğmuştur. Baba tarafından aslen Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.