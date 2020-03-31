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31.03.2020 - 07:00 |

‘Seyahat İzin Belgesi’ başvuruları e-Devlet’ten

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” başvurularının e-Devlet’ten yapılabileceğini bildirdi.

‘Seyahat İzin Belgesi’ başvuruları e-Devlet’ten

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” başvurularının e-Devlet’ten yapılabileceğini bildirdi. Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet’ten başvuru yapabilecek. Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.  l ANKARA Milliyet

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