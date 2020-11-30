30.11.2020 - 18:55 |
Seyahat yasağı geldi mi? Seyahat yasağı olan şehirler - ülkeler belirlendi mi?
Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamalar büyük merakla bekleniyor. Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler neler olacak? Geçtiğimiz dönemde alınan önemli tedbirler arasında yer alan seyahat yasağı yine gelir mi? Son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar soruşturuyor. Seyahat yasağı kararı alındı mı, seyahat yasağı olan şehirler ve ülkeler belirlendi mi? Bugün yapılan toplantı sonrasında hangi ülkelere ve şehirlere giriş - çıkış kapatılacak?
Günden güne artan koronavirüs vakalarına karşı önlemler her geçen gün büyüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu tedbirli olmamız konusunda adeta uyarıcı oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'de alınan yeni kararlar arasında seyahat yasağı var mı?
SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ, SEYAHAT YASAĞI OLAN ŞEHİRLER - ÜLKELER BELİRLENDİ Mİ?
Kabine Toplantısı sonrasında henüz açıklama yapılmadı. Alınan yeni kararlardan biri seyahat yasağı olursa, haberimizin içeriğinde hangi şehirlerin ve ülkelerin giriş - çıkışları kapatılacağını bildireceğiz.