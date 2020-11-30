Seyahat yasağı geldi mi? Seyahat yasağı olan şehirler - ülkeler belirlendi mi?

Günden güne artan koronavirüs vakalarına karşı önlemler her geçen gün büyüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu tedbirli olmamız konusunda adeta uyarıcı oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'de alınan yeni kararlar arasında seyahat yasağı var mı?

SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ, SEYAHAT YASAĞI OLAN ŞEHİRLER - ÜLKELER BELİRLENDİ Mİ?

Kabine Toplantısı sonrasında henüz açıklama yapılmadı. Alınan yeni kararlardan biri seyahat yasağı olursa, haberimizin içeriğinde hangi şehirlerin ve ülkelerin giriş - çıkışları kapatılacağını bildireceğiz.