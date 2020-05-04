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04.05.2020 - 23:24 |

Seyahat yasağı Hangi illerde kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) sona eren 7 il belli oldu

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren corona virüs tedbirleri sonrası normalleşmeye yönelik bugün bir yeni adım daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası vatandaşlar arayışlara başladı. Peki hangi illere giriş çıkış (seyahat) yasağı kalktı?

Seyahat yasağı Hangi illerde kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) sona eren 7 il belli oldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 7 büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

 

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklamaMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek, sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar” dedi.
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