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18.05.2020 - 21:40 |

Seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Yasak olan 15 il hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) uzatıldı mı?

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren corona virüs tedbirleri sonrası normalleşmeye yönelik bugün bir yeni adım daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası vatandaşlar arayışlara başladı. Peki hangi illere giriş çıkış (seyahat) yasağı kalktı?

Seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Yasak olan 15 il hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) uzatıldı mı?

Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 15  büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhrurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde devam eden giriş çıkış yasağının 15 gün daha süreceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli için seyahat yasağı kalkmıştı.

 

 

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