Seyfi Dursunoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Seyfi Dursunoğlu biyografisi

Hürriyet'te yer alan habere göre; 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Sevenleri ise Seyfi Dursunoğlu'nun neden öldüğünü, hastalığının ne olduğunu öğrenmek istiyor. Huysuz Virjin’ karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020, Cuma günü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklama şu şekilde...

SEYFİ DURSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi:

“KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16:45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

SEYFİ DURSUNOĞLU, 'HUYSUZ VİRJİN' KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.

Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

Seyfi Dursunoğlu mirasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışladı

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bıraktığı belli oldu.

Sanatçının, mirasını kime bıraktığı ise merak konusu oldu.

"KONUŞULSUN İSTEMEDİM"

Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili bir soruya "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil, nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım. Ben mirasımı onlara bağışladım." demişti.

“MİRASIMI KİMSE BÖLÜŞEMEYECEK”



"Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek." diyen Dursunoğlu, "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu. Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var. Ve her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Birçok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere. Orada bana yaptıkları işlerin görüntülerini izlettiler ve çok etkilendim. Onları iki sene gizli takibe aldım ve böyle bir bağış yapma kararı aldım" şeklinde cevap vermişti.