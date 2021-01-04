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04.01.2021 - 10:44 | | DHA

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Adana’da hastaneye giderken başı dönüp Seyhan Nehri’ne düşen Alaattin Yel (61), köprü şantiyesinde çalışan işçiler tarafından kurtarıldı.

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Şehir Hastanesi'ne gitmek için evinden çıkan Alaattin Yel, Seyhan Nehri kıyısında yürürken başının dönmesi sonucu demir korkulukların üzerinden suya düştü. Burada gider borusunun üzerine çıkıp demir korkuluklara tutunan Yel, boğulmaktan kurtuldu.

İki saat boyunca nehirde kurtarılmayı bekleyen Yel’in sesini saat 08.00 sıralarında nehrin kenarında köprü inşaatında mesaiye başlayan Melih Öter ve iki arkadaşı duydu. Yardım isteyen Alaattin Yel, işçiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yel’i kurtaran işçiler, insanlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Ambulansla hastaneye götürülen Yel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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