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09.09.2020 - 02:49 | | İHA

Seyir halindeyken alev aldı, küle döndü!

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken yanan TIR'ın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, İstanbul yönü trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Seyir halindeyken alev aldı, küle döndü!

Olay, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Seyid Ali Şengil idaresindeki 19 AAU 769 plakalı TIR'ın çekici kısmında yangın çıktı. TIR'dan alevler yükseldiğini gören sürücü Şengil, aracı sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. TIR'ın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın nedeniyle TEM’in İstanbul yönü polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yangından yara almadan kurtulan Şengil, “Seyir halindeyken sağ taraftan ateş aldı. Sanırım elektrik kısmından çıktı. Farkettikten sonra aşağıya çektim” dedi.

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