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17.02.2021 - 13:18 | | DHA

Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı!

Adıyaman’da, seyyar satıcıdan aldığı 2 teneke zeytinyağını eve götürüp açtığında hayatının şokunu yaşadı. İsmail Bulun (42), zeytinyağını yerine kendisine su satıldığını görünce dolandırıldığını anlayıp polise şikayetçi oldu.

Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı, su çıktı!

İnşaatlarda boyacılık yapan İsmail Bulun, Sümerevler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında seyyar tezgah açan bir kişiden 350 TL'ye 2 teneke zeytinyağı aldı. Her biri 17 litre olan teneke kutuları eve götüren Bulun, kutulardan birisini açtığında zeytinyağı yerine su olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Teneke kutuları alarak yeniden pazara dönen Bulun, seyyar satıcıya ulaşamadı. Burada da diğer kutuyu açan ve zeytinyağı yerine su dolu olduğunu etrafındakilere gösteren Bulun, dolandırıldığını anlayarak polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbarla pazara gelen polis ekipleri, Bulun ve çevredekilerin bilgisine başvurup seyyar satıcının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Pazardan aldığı tenekelerle eve gittiğinde zeytinyağı yerine su ile karşılaşınca şoke olduğunu ifade eden İsmail Bulun, "Pazarda dolaşırken zeytinyağı satıldığını gördüm. Burada bir kutudaki zeytinyağını bize gösterdi ve kaliteli olduğunu söyledi. Daha sonra pazarlık ile 2 kutu zeytinyağını 350 liraya aldım. Eve götürüp baktığımda tenekelerden zeytinyağı yerine su çıktı. Tekrardan pazara geldiğimde adamın yerinde olmadığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldum” dedi.

 

 

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