Sezay intihar mı etti, atıldı mı?

Gaziantep’te yaşayan ve özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olan iki çocuk anneni Sezay Koçak Özahi (42), 3 Eylül’de hayatın kaybetti. İddiaya göre genç kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Özahi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından genç kadın yaşadıkları sitenin üçüncü katında balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Ali Özahi, polise verdiği ifadesinde, eşiyle yatak odalarında kavga ettiğini ve bir süre sonra Sezay’ın hızla balkona yöneldiğini, peşinden gittiğini ancak kendisine yetişemediğini söyledi. Özahi ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, Emel Ulusal (43), yeğenin şüpheli ölümüyle ilgili Milliyet’e şu iddialarda bulundu:

“Sezay ile Ali son zamanlarda anlaşamıyordu ve yeğenime sürekli psikolojik şiddet uyguluyordu. Çünkü yeğenim aldatıldığını öğrendi ve gidip hemen boşanma davası açtı. Ancak Ali yeğenimden boşanmak istemiyordu. Yeğenim intihar edecek biri değildi.”