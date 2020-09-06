SGK’dan özel hastanelere yeniden Kovid-19 ödeneği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırarak, Kovid-19 öncesi dönemdeki hizmet bedeli ödemesine dönmüştü. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikte SGK bu kararını değiştirdi. Kurum, özel hastanelere Kovid-19 için yeniden ödenek ayırdı. Buna göre SGK, PCR testi pozitif çıkan hastanın tedavisi için özel hastanelere ödeme yapacak.

Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran SGK, geçtiğimiz aylarda pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirmişti. Milliyet’in de gündeme getirdiği bildiriminde indirimli uygulamayı 30 Haziran itibarıyla başlattığını duyuran SGK’ya özel hastanelerden eleştiri gelmişti. Vaka sayılarındaki artışla birlikte SGK, bu kararını yeniden gözden geçirdi. Kurum, bundan böyle PCR testi pozitif çıkan hastanın tedavisi için özel hastanelere ödenek ayıracak.

Özel hastanelere ilişkin vaka sayıları azalınca ödemelerin durdurulduğunu, standart hasta ödemelerine dönüldüğünü hatırlatan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin hastalardan daha çok para talep etmek durumunda kalması nedeniyle hastaların da kamuya yöneldiğini anlattı. Bahat, “Buralarda bir yoğunluk oluşacağından endişe edilmiş olmalı ki Kovid-19 için ödemeler yeniden güncellendi. Ancak bugünkü ödeme modelinde PCR pozitifliği baz alındı. Öncekinde klinik ve tomografi ile de tedaviye başlanabiliyordu” dedi. Bahat, şöyle devam etti: “Kovid-19 dışı yoğun bakım hastalarına da benzer ödeme yapılıyordu. Artık PCR’ı pozitif hastalara Kovid-19’a özel ödeme yapacak. Burada asıl problem şu, PCR ancak hastaların yüzde 60’ına doğru teşhis koyuyor. PCR’ı negatif ama akciğeri tutulmuş hasta sayısı oldukça fazla. SGK’nın bu ödemeleri yeniden getirmiş olmasından dolayı memnunuz.”