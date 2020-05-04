Şian Ulucamisi'nde eller semaya Türkiye için yükseldi

Çin’in tarihi İpek Yolu'nun başlangıç şehri Şian’da bulunan Şian Ulucamisi, 13 yüzyıldır İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyor. Şian Ulucamisi, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. Ahşap işlemelerin ağırlıkta olduğu caminin duvarlarını Kur’an-ı Kerim hatları süslüyor. İçi ahşap süslemelerle kaplı caminin avlu kısmında Çince ve Arapçanın biraraya geldiği el yazmasında "Allah birdir" yazısı dikkati çekiyor.

"KUR'AN'I KERİM'İN ÇİNCESİ YAZILDI"

Milliyet'e açıklamada bulunan Şian Ulucamisi imamı Muhammed Ma, Şian Ulucamisi’nde 13 asırdan bu yana pek çok hoca ve alim yetiştiğini belirterek babası, dedesi ve daha önceki aile büyüklerinin de camide hizmet ettiğini ve ağabeyinin ülkedeki büyük hattat ustalarından biri olduğunu vurguladı. Ma, "Şian Ulucamisi’nde Çin’deki diğer camilerin aksine cami dışından duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan kent merkezinde yankılanıyor. Camide görevli 7 imam bulunuyor. Camide o dönemin hocaları tarafından ahşap üzerine Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzü işlendi. Aynı ahşabın alt kısımlarına da Kur’an-ı Kerim’in Çincesi yazıldı. Bu özelliğiyle Çin’de tek. Cami Kur'an'ın tamamının ahşaba nakşedildiği nadir bir örnek" diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN DUA ZİNCİRİ OLUŞTURDUK"

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs için çok hüzünlü olduklarını ve Müslüman topluluğu olarak, Türkiye'deki kardeşleri için ellerinin semaya yükseldiğini söyleyen Ma, "Önceki yıllarda ramazan ayında kentteki binlerce Müslüman camiye akın ediyordu ancak bu yıl insanları evlerinde ibadet etmeleri için yönlendiriyoruz. Camide cemaatle birlikte ortak ibadet edemiyor olsak da, kalplerimiz bir. Ayrıca Çin'de yaşayan Türk vatandaşları için ramazan ayında armağanlar göndereceğiz. Türkiye, koronavirüsün Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkmasından bu yana, bizlere büyük yardım gönderdi. Dertlerimize derman oldu, hakkını ödeyemeyiz. Türkiye'nin bu salgından bir an evvel kurtulabilmesi için dua zinciri oluşturduk.

Çince ve Arapça'nın birleşimi "Allah birdir"