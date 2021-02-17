Siber Zorbalık Nedir, Nereye Şikayet Edilir? Siber Zorbalık Örnekleri Nelerdir?

Siber zorbalık, teknolojik ortamlarda işlenen suçların tümüdür.



Siber Zorbalık Nedir? Nereye Şikayet Edilir?



Teknolojinin gelişmesiyle herkes interneti istediği şekilde kullanabiliyor. İnternetin gelişmesiyle birlikte birçok suç olayı yaşanıyor. Artık internet üzerinden yapılan zorbalıklara karşı bazı cezalar veriliyor. Siber zorbalık, her insan tarafından duyulan bir suçtur. Fakat neleri kapsadığı herkesin merak ettiği bir konudur.



Siber zorbalık, teknik veya kişisel olarak zarar verme davranışlarının tümüdür. Teknolojiyi kullanarak herhangi birine zarar vermek, siber zorbalık sayılıyor. Siber zorbalığın çok büyük cezaları bulunuyor. Tespit edilmesi veya ispatlanması halinde, büyük yaptırımlar uygulanabiliyor.



Siber zorbalığa maruz kalan kişiler haklarını aramak ve kendini savunmak için şikayette bulunuyorlar. Bu şikayetleri savcılığa yaparak gerekli işlemleri tamamlayabiliyor. Siber zorbalıkta kanıtlar çok önemlidir. Yazılı veya görsel olarak kanıtların olması, siber zorbalıkta çok işe yarayabiliyor. Günümüzde birçok insan siber zorbalıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için caydırıcı birçok ceza uygulanıyor.



Siber Zorbalık Örnekleri Nelerdir?



Siber zorbalığın içeriğinde birçok suç bulunuyor. Teknoloji kullanılarak herhangi bir kişiye ilişki veya teknik olarak zarar vermeye çalışmak bir siber zorbalıktır. Herhangi bir kişinin sosyal medya hesabını çalmaya çalışmak ve bilgilerine ulaşmak bir siber zorbalık suçudur. Aynı zaman özel hayata olan ihlal nedeniyle de suçlanabilir. Kişiler bu gibi durumlara maruz kaldığında mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmalı ve daha fazla zarar görmeden önlemlerini almalıdır.