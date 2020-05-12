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12.05.2020 - 20:37 | | DHA - AA

Sıcak gelişme! Dehşet evi! Öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederini buzdolabında saklamış

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.

 

 

İstanbul'da damat dehşetiİstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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