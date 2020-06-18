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18.06.2020 - 09:56 | | İHA

Sıcak havada serinlemek isteyen İstanbullular denize akın etti!

İstanbul’da havaların iyice ısınmasıyla beraber serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere gitti. Bazı vatandaşların serinlemek için Pendik sahilindeki kayalıklardan denize girdiği görüldü.

Sıcak havada serinlemek isteyen İstanbullular denize akın etti!

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, İstanbul’da havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar sokaklarda gezmeye başladı. Kimisi sahillerdeki yeşillik alanlarda oturup arkadaşlarıyla sohbet ederken kimisi de sıcak havada serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

Sahilde arkadaşlarıyla denize giren Taha Fıratkaya, “Yüzmeye geliyorum. Hem spor hem de serinlemek amacıyla zaman buldukça geliyorum” dedi.

Denize giren Muhammed Cevdet Ağcabay, “Ben de arkadaşlarla eğlencesine gelirim. Günlük yüzmem genelde” şeklinde konuştu.

Enkaz altından çıkıp yardıma koştuBingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Zeynep Bakar, enkazın altından çıkarak komşularına yardım etti. Bakar yaralı olduğunu saatler sonra fark etti.
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