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04.09.2020 - 22:38 | | AA

Sıcaklık rekoru! Uzun yıllardan sonra en yüksek seviyede...

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta hava sıcaklıklarının eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerini aşarak rekor tazelediği bildirildi.

Sıcaklık rekoru! Uzun yıllardan sonra en yüksek seviyede...

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerinin aşıldığı belirtildi.

Eylül ayında en yüksek sıcaklıkların 2003'te Kayseri'de 36, 2017'de Kırşehir'de 37,8, 2017'de Nevşehir'de 35,7, 2017'de Yozgat'ta 34,6 ve 2014'te Sivas'ta 35,7 olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Bu yılın aynı ayında ise en yüksek sıcaklıkların Kayseri'de 38,4, Kırşehir'de 39, Nevşehir'de 37,4, Yozgat'ta 35,4 ve Sivas'ta 36,6 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini yitireceği ve sıcaklıkların 6 ila 9 derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacağının tahmin edildiği belirtildi

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