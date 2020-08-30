30.08.2020 - 14:06 | | DHA
Sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti
Meteoroloji’nin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirmesinden sonra Avcılar’da sıcaktan bunalanlar kendilerini sahile attı.
Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkarken Avcılar’da sahildeki kayalıkların arasında oluşturulan mini plaj doldu. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
SU-27 savaş uçağının tehlikeli manevrası ABD tarafından yayınlandıABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.