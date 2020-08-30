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30.08.2020 - 14:06 | | DHA

Sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti

Meteoroloji’nin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirmesinden sonra Avcılar’da sıcaktan bunalanlar kendilerini sahile attı.

Sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkarken Avcılar’da sahildeki kayalıkların arasında oluşturulan mini plaj doldu. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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