Ankara’da Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’na bağlı aile hekimleri, Anıtpark’ta bir araya gelerek yaşadıkları hak kayıpları ve sağlıkta şiddete karşı eylem yaptı. Türkiye’nin bir çok ilinden gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları dövizler ve “Şiddet varsa biz yokuz” sözleriyle sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Eylem, görevi başında şehit edilen sağlık çalışanları başta olmak üzere, son dönemde afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.





Her saat başı bir meslektaşının şiddete maruz kaldığını belirten Sezen, yeni yasa istediklerini söyledi.



‘Somut adım atılmalı’



Sağlıkçılar adına konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, sağlıkta etkin ve caydırıcı bir şiddet yasası istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:



“Savaşta dahi dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddetin; insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını istiyoruz. Şiddet uygulayanların rehabilitasyonunu, tedavisini istiyoruz. İyi hal indirimlerini, para cezalarını değil somut adımları bekliyoruz. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını değil, hükmün adil olmasını istiyoruz. Alınacak kararların arkasında durulmasını ve uygulanmasını istiyoruz. Son 9 yılda aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının gelirleri yüzde 40 oranında eridi. Sağlık çalışanlarına şiddet terörü inanılmaz boyutlara geldi. İzin hakkı olmayan sağlık çalışanları aile hekimliği hizmet sözleşmesi ile neredeyse cezalandırılıyor. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler yok sayılıyor.”