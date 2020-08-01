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01.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şiddete karşı turuncu maske

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı “turuncu maske” kampanyası başlattı.

Şiddete karşı turuncu maske

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için belediye tarafından kurulan atölyede dikilen 5 bin turuncu renkli maske toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla erkek vatandaşlara dağıtıldı. 

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
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