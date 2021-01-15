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15.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şiddete uğrayan kadın eşini bıçaklayarak öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde Nimet A. (70), kendisi ve engelli kızına şiddet uygulayan eşi Ali A.’yı (80) bıçaklayarak öldürdü.

Şiddete uğrayan kadın eşini bıçaklayarak öldürdü

Bahçelerüstü Mahallesi’ndeki bir apartmanda Ali A. ile eşi Nimet A. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Nimet A. eşini bıçakla ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Ali A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Nimet A. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ali A.’nın, eşi ve engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edildi.

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