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26.11.2020 - 07:00 |

Şiddeti protesto ettiler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Taksim ve Kadıköy’de eylem düzenlendi.

Şiddeti protesto ettiler

Ellerinde pankart ve dövizlerle Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya gelen grup, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında sloganlar atarak kadına karşı şiddete hayır mesajı verdi. Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi de, şiddeti protesto etti. Kadınlar, ellerindeki dövizlerle sloganlar attı.

Fotoğraf: Ünal Çam

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