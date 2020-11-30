MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şiddetin temeli araştırıldı
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Şiddetin temeli araştırıldı

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan ‘Şiddetin Temeli Nedir’ başlıklı araştırmaya göre, şiddetin temelinde kadına şiddet gösterenlerin yeterli cezayı almamaları ilk sırada yer aldı.

Şiddetin temeli araştırıldı

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet Türkiye’nin toplumsal düzeydeki en büyük sorunlarından biri olarak gündemden düşmüyor. Bu konuda yapılan araştırmalar şiddetin giderek artış gösterdiğini ortaya koyarken şiddetin temeline yönelik İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 12 ilde bin 500 kişiyle yapılan bir anket çalışması yapıldı. Türkiye Raporu’nda yer alan araştırmanın sonuçları şu şekilde;

 SEBEP ‘CEZASIZLIK’

Ankette katılımcılara, ‘Sizce Türkiye’de kadına şiddet oranlarındaki artışın temel sebebi nedir?’ sorusu yöneltildiğinde, “Kadına şiddet gösterenlerin yeterli cezaları almamaları” seçeneğinin yüzde 56,8’lik bir oranla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 27,1’lik bir kesimi, hane halkının yaşam koşullarının kötüleşmesi ve ev içi tansiyonun artmasının kadına şiddet oranlarındaki yükselişin temel sebebi olduğunu düşünmekte. Katılımcıların  yüzde 11,8’i ise kadına şiddetin her zaman var olduğunu ancak şu an daha görünür olduğunu kanısında.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet