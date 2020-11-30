Şiddetin temeli araştırıldı

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet Türkiye’nin toplumsal düzeydeki en büyük sorunlarından biri olarak gündemden düşmüyor. Bu konuda yapılan araştırmalar şiddetin giderek artış gösterdiğini ortaya koyarken şiddetin temeline yönelik İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 12 ilde bin 500 kişiyle yapılan bir anket çalışması yapıldı. Türkiye Raporu’nda yer alan araştırmanın sonuçları şu şekilde;

SEBEP ‘CEZASIZLIK’

Ankette katılımcılara, ‘Sizce Türkiye’de kadına şiddet oranlarındaki artışın temel sebebi nedir?’ sorusu yöneltildiğinde, “Kadına şiddet gösterenlerin yeterli cezaları almamaları” seçeneğinin yüzde 56,8’lik bir oranla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 27,1’lik bir kesimi, hane halkının yaşam koşullarının kötüleşmesi ve ev içi tansiyonun artmasının kadına şiddet oranlarındaki yükselişin temel sebebi olduğunu düşünmekte. Katılımcıların yüzde 11,8’i ise kadına şiddetin her zaman var olduğunu ancak şu an daha görünür olduğunu kanısında.