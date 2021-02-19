‘Sıfır’ vakalı Divriği’de gündem aşı

Aydoğan, nüfusu 16 bin 195 olan ilçede, ilk vakanın ağustosta tespit edildiğini söyledi. Aralık ayından itibaren vaka sayısında düşüş yaşandığını kaydeden Aydoğan, ilçe sağlık çalışanlarının yüzde 90’ının aşılama çalışmalarında görev aldığını ve günde aşılanan kişi sayısının 200’ü bulduğunu bildirdi. Aydoğan, aşılama konusundaki tek belirsizliğin ikametgahı ilçede olmasına karşın dışarıda yaşadığı için aşısını farklı bir yerde yaptıranlardan kaynaklandığını ifade etti.

Divriği’de önlemlerin virüse karşı nasıl olumlu sonuç verdiğinin görüldüğünün altını çizen Aydoğan, ağustostakine benzer bir durum ve korku yaşamamak için dışarıdan ilçeye dönecek insanları 10 günlük karantina önlemine uymaları konusunda uyardı.



‘Kurallara bağlı’



Aydoğan, şunları söyledi: “İlçedeki hareketlilik ağırlıkla mart-kasım ayları arasında, memleketine dönen 65 yaş üstü kesimle oluyor. İlk vaka, Kurban Bayramı’ndan sonra, İstanbul’da virüs korkusu yaşayanların memleketlerine dönmesiyle yaşanmıştı. İlçeler arası etkileşim büyükşehirlerdeki gibi yüksek değil, bundan sonra önemli olan şehir dışından gelenlerin 10 günlük karantina uygulamasına uyması ve sağlık çalışanlarıyla iletişimi sürdürmesi.”

İlçede vakaların sıfırlandığı geçen salı günü Kaymakam Mehmet Bek tarafından açıklanmıştı. Berk, “İlçemizde vaka sayısının sıfırlandığını büyük bir sevinçle söylemek istiyorum” demişti.