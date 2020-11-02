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02.11.2020 - 10:54 | | DHA

Sigara çaldığı iş yerini kundakladı! 'Malları kurtarıyordum' dedi

Adana’da sigara çaldığı marketi kundaklayıp kaçan Cihan B. (27), mahalle bekçileri tarafından yakalandı. İfadesinde, “Bir tanıdığımın iş yeriydi. Kendisinden alacağım vardı. Yandığını gördüm, malları kurtarmak için girdim” diyen Cihan B., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sigara çaldığı iş yerini kundakladı! 'Malları kurtarıyordum' dedi

Olay, 29 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi’ndeki Abdullah Ç.’ye ait (38) markette meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kapı kilidini kırdığı markete girip tezgahın arkasındaki çok sayıda sigarayı poşetlere doldurdu. Daha sonra dükkanı ateşe verip, elindeki poşetlerle kaçtı. Kaçış anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüphelinin, poliste kaydı olan Cihan B. (27) olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Cihan B. emniyete götürülürken, iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihan B. ifadesinde, “Bir tanıdığımın iş yeriydi. Kendisinden alacağım vardı. Yandığını gördüm, malları kurtarmak için girdim” dedi. Adliyeye sevk edilen Cihan B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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