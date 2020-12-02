MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sigara içerken ceza yedi! Acısını böyle çıkardı
ABONE OL
02.12.2020 - 15:45 | | İHA

Sigara içerken ceza yedi! Acısını böyle çıkardı

Samsun’da sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle ceza yiyen bir vatandaş, hazmedemediği cezanın acısını hakaret ettiği habercilerden çıkarmaya çalıştı.

Sigara içerken ceza yedi! Acısını böyle çıkardı

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi. İlkadım ilçesi Anıt Park’ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Sigara içerken yakalanan bir vatandaş ise cezayı hazmedemedi. Ekiplere kimliğini vermek istemeyen şahıs, denetimleri görüntüleyen habercilere hakaretler savurdu.

"Herkesin ailesi, çocuğu var" diye kendini savunan vatandaşın toplum sağlığını umursamaması dikkat çekti.

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet