Sigara yasağı nerelerde geçerli? Sokaklarda sigara içme yasağı cezası ne kadar?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere yeni genelge gönderildi. Yeni korona virüs genelgesine göre sigara içme yasağı cezası getirildi. Peki, sigara yasağı hangi bölgelerde geçerli, sigara içme cezası ne kadar?

SİGARA YASAĞI NERELERDE GEÇERLİ?

Daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

SİGARA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sigara yasağının gelmesinin ardından ekipler İstanbul'da denetime çıktı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.

Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı.