Sigara yasağı nerelerde var, cezası kaç TL, 81 ilde sigara içmek yasaklandı mı (kafeler, caddeler)? Son dakika sigara içme yasağı ayrıntıları...

Sigara yasağı gündemde merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgede sigara yasağının detaylarını açıkladı. Genelge sonrasında sigara içme yasağı olan yerler ve kamuya açık alan detayı araştırılmaya başlandı. Peki sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler?

VALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı;

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."

SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER NERELER?

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edilen genelgede, özellikle Avrupa kıtasındaki ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.

Bu kapsamda, daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

Maske takmama cezası, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 TL olarak belirlendi. Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda maske çıkarıldığı için maske takmama cezası verilecek.

KAMUYA AÇIK ALAN NEDİR?

Kamuya açık alan, genellikle herkese açık ve erişilebilir bir yerdir. Yollar (yaya kaldırımı dahil), kent meydanı, parklar ve plajlar genellikle kamusal alan olarak kabul edilir.