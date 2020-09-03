Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimler, Çilek, Ceren, Betüş, Cem, Tuğçe gerçek isimleri neler?

2003 Yılında ilk bölümüyle ekrana gelen fakat çocukların halen vazgeçemediği Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleriyle Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Peki Sihirli Annem ne zaman başlayacak? İşte diziyi takip edeceklerin bilmesi gerekenler...



SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de!



SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

İnci Türkay Betüş

Şahap Sayılgan Sadık

Nevra Serezli Dudu

Ebru Karanfilci Genç Dudu

Metin Serezli Taci (seslendirme)

Gül Onat Perihan Defne Joy Foster Eda

Buğra Özmüldür Cem

Gizem Güven Ceren

Zeynep Özkaya Çilek

Jess Molho Yavuz

Ayşen İnci Periliçe

Jennifer Boyner Toprak

Süeda Çil Firuze

Damla Ersubaşı Tuğçe

Tiraje Başaran Pakize

Ayla Arslancan Peri Nine

Uğur Kurul Barış

Zuhal Topal Suzan

Suat Sungur Avni

Lale Oraloğlu Merzuka

Oğuz Oktay İbrahim Amca

Kübra Özmüldür Pera

Merve Ateş Eda (küçük)





Betüş, Bir peri olan Dudu ve fani olan Taci'nin kızıdır. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Sadık adında bir faniyle evlenir. Bir peri olmasına rağmen zorda kalmadıkça sihirlerini kullanmaz ve mütevazı bir hayat yaşar. Sihirlerini sadece iyilik için kullanır.



Sadık, Eşine ve çocuklarına bağlı bir babadır. Saf ve temiz kalplidir. Değerlerine çok bağlı bir baba olduğu için çocuklarının üstüne fazla düşmektedir.Dudu, Betüş'ün annesidir. Çocuklarına çok fazla değer verdiği için onların hep yanında olmasını istemektedir. İlk bölümlerde iki kızını bu nedenle kocalarından ayırmak için kötü sihirlere başvurmuştur. Ancak sonraki yıllarda bunu kabullenmiştir. En baskın özelliği kıskançlığıdır. Eşi Taci'yi bu nedenle köpeğe çevirmiş ve yanında yaşamaya mahkûm etmiştir. Aslında iyi kalpli olmasına rağmen kabuğu farklıdır.



Taci, Dudu'nun kıskançlıkla köpeğe çevirdiği eşidir. Kızlarına, torunlarına çok bağlı bir babadır. Sürekli, köpek gibi görünmekten yakınmaktadır.Eda, Betüş'ün ikiz kardeşidir. İlk bölümlerde Betüş'ü kıskandığı için annesine kötü sihirlerinde yardım etmiştir. Ancak daha sonra kendisi de bir fani olan Yavuz'a aşık olunca o da annesiyle mücadele etmeye başlamıştır. Deli dolu ve çılgındır.



Eda karakterini canlandıran oyuncu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de hayatını kaybettiği için dizinin 5. sezonundan itibaren dizide yer alamamıştır. Ölümsüz bir peri olan Eda geldiği yere yıldızlara geri dönmüştür. Dizide unutulmamış, özlemle anılmıştır.



Cem, Betüş ve Sadık'ın oğludur. Çocukluğunda kız kardeşleriyle geçinemeyen bir abidir. Ancak ilerleyen yıllarda daha anlayışlı biri olmaya başlar. Çocukluğunda sorumluluklarının bilincinde olmayan Cem, gençliğinde kendi evinde yaşamaya başlar.



Ceren, Betüş ve Sadık'ın kızıdır. Çok akıllı ve kurnaz biridir. Gençliğinde babasıyla sorunlar yaşasa da ailesine bağlı bir genç kızdır.



Perihan, Periler heyeti başkanı, kuralcı bir iyilik perisidir. Dudu'nun en samimi arkadaşıdır. Ancak Dudu onu kıskandığı için sürekli sorun yaşarlar.



Çilek, Betüş ve Sadık'ın evlatlık kızıdır. Peridir. 6.sezondan itibaren gerçek ailesi sihirle almış ve ailedeki herkesin hafızasından silmiştir.

Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti. Devamı niteliğinde aynı isimle çekilecek bir sinema filmi planlanmaktadır.Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti. Devamı niteliğinde aynı isimle çekilecek bir sinema filmi planlanmaktadır.



Dizi yayınlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştır.[4] 2004 yılında dizinin dergisi Doğan Egmont tarafından yayınlanmıştır. "En Yaratıcı Ürün-Marka Geliştirme" ödülü kazanmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde dizinin 200. bölümü yayımlandı. Google Zeitgeist'in açıkladığı oranlara göre 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır.