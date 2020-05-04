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04.05.2020 - 11:45 | | AA

Siirt kırsalında kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat bulundu

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt kırsalında kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda kaya bloğuna gizlenmiş 2 el bombası, kütüklük, keskin nişancı tüfeğine ait 4 şarjör ve 25 mühimmat ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza edildi, diğerleri olay yerinde imha edildi.

Teröristlere ağır darbe! Yerle bir edildiDiyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda ayrıca askeri helikopterlerin iniş yaptığı bölgeye tuzaklanan el yapımı patlayıcı da bulunarak imha edildi.
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