20.04.2020 - 13:07 | | DHA
Siirt Valiliği açıkladı! Karantina sona erdi
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy ve 5 mezrada korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 9 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi.
Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akgeçit, Taşyaka, Kesmetaş ve Oya köyleri ile Bistan, Kayahisar, Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi. Erbasş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" açıklamasında bulundu.