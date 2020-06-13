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13.06.2020 - 11:49 | | DHA

Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Corona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla Siirt Havaalanı'na 85 gün sonra ilk uçak, indi.

Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Corona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı.

 

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