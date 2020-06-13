Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Corona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı.
İstiklal Caddesi'nde şaşırtan görüntü! Maskeyi yüzleri yerine...Yeni normalleşme süreciyle birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi’nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü. Caddede dolaşanların çoğunun uyarıları rağmen maske takmaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da maskeyi yüzleri yerine kollarına ya da başının üstüne taktı.