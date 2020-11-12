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12.11.2020 - 13:53 | | DHA

Siirt'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi!

Siirt’te İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara, saat 16.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Siirt'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi!

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Siirt genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve 16.00'dan sonra dışarı çıkma yasağı uygulanacaktır" denildi.

 

 

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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