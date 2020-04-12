Siirt’te coronayı yenen 8 hasta alkışlarla uğurlandı

Siirt’te korona virüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından bugün sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, “Siirt Devlet Hastanesinde bugün taburcu olanlarla beraber 55 hasta tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Taburcu olan hastaların en küçüğü 1 buçuk, en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttu. Hastalarımız taburcu oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından korona virüsü yenen vatandaşlar hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalar taburcu olurken, gazeteciler de sosyal mesafeyi koruyup eldiven ve maske takarak kendi önlemlerini aldı.