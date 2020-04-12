Siirt’te coronayı yenen 8 hasta alkışlarla uğurlandı

Siirt’te korona virüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından bugün sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, “Siirt Devlet Hastanesinde bugün taburcu olanlarla beraber 55 hasta tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Taburcu olan hastaların en küçüğü 1 buçuk, en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttu. Hastalarımız taburcu oldu. Çok mutluyuz" dedi.
Konuşmaların ardından korona virüsü yenen vatandaşlar hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalar taburcu olurken, gazeteciler de sosyal mesafeyi koruyup eldiven ve maske takarak kendi önlemlerini aldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiTüm dünyadan corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı ise 1 milyon 781 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bini aşmış durumda. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.