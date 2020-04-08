MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Siirt’te heyelan! 11 köye su sağlanamıyor
ABONE OL
08.04.2020 - 13:39 | | DHA

Siirt’te heyelan! 11 köye su sağlanamıyor

Siirt’in Eruh ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 11 köye su sağlayan içme suyu hattı zarar gördü. Patlayan borular aynı gün onarılarak köylere yeniden su verilmesi sağlandı.

Siirt’te heyelan! 11 köye su sağlanamıyor

 Eruh'ta 11 köye içme suyu sağlanan Zarova grup içme suyu şebekesi, meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gördü. Patlayan borular nedeniyle köylerin suyu kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, aynı gün arızayı giderip, köylere su verilmesini sağladı.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle bazı köy yollarının da zarar gördüğünü belirterek, "Corona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Bu günlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi İçme Su Arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdir” dedi.

 

 

 

İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralıDünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İtalya'da Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Meydana gelen olayın ardından bir kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siirt’te heyelan! 11 köye su sağlanamıyor

Siirt’te heyelan! 11 köye su sağlanamıyor

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Sıradaki Haber