Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Uzman Çavuş. Emre Dut' operasyonu düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak bulundu.
Sığınakta yapılan aramada, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınağı kullanılamaz hale getirirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.
Sosyal medya ayağa kalktı! Annesini merdivenden ittiAlışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti. Genç kızın annesine yaptığı bu zorbalık izleyenleri çılgına çevirdi.