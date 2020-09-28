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28.09.2020 - 12:18 | | DHA

Siirt'te tarihi eser operasyonu

Siirt'te, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Siirt'te tarihi eser operasyonu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi' amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde yaşayan İ.K. ve M.K.'nın ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada sikke, para, metal ve taş heykelciklerden oluşan 92 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Mardin'e şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
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