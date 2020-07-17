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17.07.2020 - 12:16 |

Siirt'te terör operasyonu! Yakalandılar

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Siirt'te terör operasyonu! Yakalandılar

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haziran ayında Herekol ve Ciraf Bölgesinde 2’si turuncu, 2’si gri kategoride olmak üzere  toplam (10) BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrasında PKK/KCK Terör Örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis/işbirlikçilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca; Şirvan İlçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan (1) şahıs düzenlenen operasyon neticesinde saklandığı yerde yakalanmış, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir. BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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