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28.02.2020 - 12:17 | | İHA

Siirt'te teröristlerin hain tuzağı böyle engellendi!

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt'te teröristlerin hain tuzağı böyle engellendi!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesine bağlı Yedi Yaprak köyü kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiği duyumu üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen duyum üzerine icra edilen Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/30 operasyonunda Gemi Tepe bölgesinde bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

 

 

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