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09.11.2020 - 11:36 | | DHA

Siirt'ten, İzmir'e 10 TIR yardım malzemesi

Siirt'te kamu kurumları ile esnaf ve vatandaşlardan toplanan yardımlar, 10 TIR ile İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Siirt'ten, İzmir'e 10 TIR yardım malzemesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediyor. Siirt'te kamu kurumları, esnaf ve vatandaşlardan toplanan gıda malzemesi ve battaniye yüklü 10 TIR, İzmir'deki depremzedeler için yola çıktı.

Siirtten, İzmire 10 TIR yardım malzemesi

İl Özel İdaresi Araç Bakım Onarım Atölyesi önünde düzenlenen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ve vatandaşlar katıldı. Yardımların İzmir'deki kriz masasının talepleri doğrultusunda, ihtiyaca göre toplandığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Depremde zarar görenlerle dayanışmamızı göstermek, onların bir nebze olsun ihtiyaçlarını giderebilmek için bu yardım anlamlıdır. Bunun ötesinde gönül bağımızı ve dayanışmamızı göstermek için daha bir anlamlıdır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye başkanlarına ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

 

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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